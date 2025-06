Días después de salir de ‘Nace una Estrella’, Sofía Castro cumple un sueño

A menos de dos semanas de su despedida de Nace una Estrella (NUE), la artista infantil Sofía Castro ha dado un paso muy especial en su carrera musical: recibió un piano, un regalo que significa mucho para su crecimiento artístico y personal.



Sofía, quien con apenas 13 años conquistó el corazón del público con su voz y carisma, expresó su emoción a Teletica.com, agradeciendo a quienes hicieron posible este sueño.

​"Desde la primera vez que audicioné la gente me decía: 'Sofía, ¿qué vas a hacer con la plata?'. Creo que la gente esperaba una respuesta diferente, pero yo siempre dije que quería un teclado. Al inicio de esta experiencia (NUE) se me cayó mi teclado y se dañó. Estaba bastante triste y esto me llena de alegría", relató a este medio.

Su dedicación y perseverancia durante el concurso han sido inspiradoras para muchos, y ahora, con esta nueva herramienta, esta niña, oriunda de San Ana, está lista para continuar su camino musical con más fuerza y esperanza.

​"Les quería contar que mis amigos de Casio me trajeron este teclado con sensibilidad en las teclas y estoy demasiado alegre... Esto es para mí de lo más lindo que me ha pasado después de la eliminación. Muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido las últimas semanas y esto, definitivamente, me hace más feliz", finalizó la niña.