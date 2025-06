Debi Nova cantará en NUE y adelanta sorpresa: "Es algo que nunca he hecho antes"

Este domingo, la cantante y compositora costarricense Debi Nova subirá al escenario de Nace una Estrella (NUE) no solo como jurado, sino también como artista invitada en la novena gala del programa.

Con una trayectoria internacional consolidada y una sensibilidad musical reconocida, Nova se prepara para compartir una presentación muy especial que marcará un momento íntimo y significativo en esta temporada.

​“Me siento muy emocionada porque voy a estar mostrando nueva música. Domingo a domingo veo la magia que tiene ese escenario y también lo maravillosa que es la banda, entonces estoy muy emocionada de poder tocar con ellos. Y por supuesto que tengo un poquito de nervios porque, como una está en un papel de mentora, siempre quiere dar lo mejor de sí. Pero más que todo me siento emocionada y agradecida”, comentó Debi a Teletica.com.

Debi adelantó que interpretará un medley que incluye una canción nueva y dos de sus temas más conocidos. La selección musical no fue casual.

​“Voy a cantar dos canciones que son de emociones bastante difíciles. Entonces, espero que si hay alguien por ahí que está pasando por situaciones difíciles, esas dos canciones en particular los pueda acompañar. Y la última canción que voy a cantar es una canción de amor. Vamos a terminar con algo para abrir nuestros corazones y cantarle al amor”.

Para ella, el objetivo es claro: conectar emocionalmente con el público.

La presentación de este domingo también traerá una novedad en cuanto a la puesta en escena.

​“Estamos preparando algo muy especial junto a la producción de Teletica que me tiene muy emocionada. Es algo que nunca he hecho antes. Puedo adelantar que voy a salir acompañada de mi piano, así que estaré no solo cantando, sino también tocando”, adelantó la artista.