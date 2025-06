¿Cuatro participantes de NUE en zona de riesgo? Le explicamos por qué

El Estudio Marco Picado se llenó de tensión pura el pasado domingo, durante la novena gala de la sétima temporada de Nace una Estrella (NUE), en la expulsión en categoría de adultos.



Se sabía que uno de los siete participantes en competencia de dicha categoría diría adiós, pero se desconocía que cuatro de ellos iban a estar en zona de riesgo, ya que regularmente son solo dos estrellas las que se exponen a esta condición.



Pero ¿por qué? El nuevo sistema de eliminación de NUE pondera la tabla de calificaciones de los jueces y las votaciones del público. Como hubo dúos y varios empates en calificaciones, el fondo de la tabla tenía más de dos nombres.



Alejandro Galarza, Verónica Quirós y Karen Box estuvieron a un paso de despedirse del concurso de canto, aunque la que tuvo que decir adiós, por decisión de los jueces, fue Jessica López.



"Yo siempre vengo a este lugar con el enfoque de ser Vero, de disfrutarlo, de crecer lo más que pueda. Realmente nunca vengo con expectativas, por salud mental. Siempre pongo todo en manos del universo, de todo, y que todo salga bien. Y si no… si no, no era el momento. Nunca hago suposiciones de qué va a pasar, y así es como lo veo con todo esto, que es demasiado loco", confesó Quirós.

Galarza acotó que él y su pareja de canto de esta gala, con quien también tiene un romance, estuvieron muy enfocados, pero que no fue suficiente y ahora se enfocarán en mejorar.

​Por su parte, Karen Box dijo que su problema fue sobre todo por el apoyo del público, ya que la tildan de malcriada y no le dan el apoyo que ella le gustaría recibir.

​"De hecho, por todo eso que me pasó, realmente no me sorprendí. Pensé que sí iba a llegar a estar ahí... Soy un ser humano y tengo la libertad de expresar mis emociones las veces que yo quiera. Eso fue lo que quise decir, no fue por malacrianza", expresó.

​"En este punto de la competencia, yo creo que todos son buenos. Si a mí me ponen a la par de Karen y termino yéndome a la casa, no se va a sentir como perder. Si me ponen a la par de Jeris y me termino yendo, tampoco se siente como perder, porque ahorita todos son tan talentosos y tan buenos. Se los he dicho a mis compañeros: yo pienso que hay éxito para todos, y no voy a ir a irrespetar ni a pensar menos de alguien que tiene el mismo sueño que yo", finalizó Alejandro.