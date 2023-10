César Fuentes: “Franciny fue mi 'as bajo la manga' y funcionó”

"Yo desde que encontré a Fran en mi vida le dije: 'el secreto de un profesional en la música es la disciplina'. Y hemos seguido esa línea, esta semana no fue la excepción. Se lo juro que no hemos dormido. Hemos ensayado hasta la madrugada para dejar todo de la mejor manera posible y lo logramos. Me siento orgulloso de Fran, porque quería que los jueces vieran lo que ha crecido Franciny y lo logró", agregó el oriundo de Acosta.