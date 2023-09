Así fue como Jeff-On superó un contratiempo y conquistó el escenario de 'Nace una Estrella'

"Ayer la pasé bastante conmovido, sensible, me dio por llorar todo el día. No me lo creía, y que estuviera sucediendo, significa muchísimo: el hecho utópico de cumplir un sueño, de que me hagan parte, que me digan 'eres bienvenido, sí perteneces', y ese sentimiento me acompañó todo el día", confesó Jefferson Donado sobre sus emociones previas al espectáculo.