Andrés Zamora se despide de NUE con la mirada puesta en la producción musical

Tras su salida de Nace una Estrella (NUE), Andrés Zamora no habló desde la derrota, sino desde la claridad de quien entiende que cada escenario es una oportunidad.

El empresario y músico, conocido artísticamente como “AndSot”, fue eliminado este domingo en la sexta gala de la sétima temporada del formato, luego de haber ocupado por tercera vez consecutiva el último lugar de la tabla.

A pesar del resultado, se mostró tranquilo, sereno y agradecido.

​“Me siento feliz, bastante contento. Siempre que es un 'relief', hay un poco más de paz. Todo esto fue una experiencia increíble. Ver el trabajo hecho realidad, poder observarlo, es un privilegio. Por eso no me puedo ir triste”, expresó al finalizar el programa, con una sonrisa que no ocultaba el cansancio de semanas intensas, pero sí dejaba ver satisfacción.

Zamora, de 27 años y oriundo de Atenas, aseguró que es plenamente consciente del apoyo que recibió por parte del público, y que ese respaldo fue una de las razones por las cuales eligió no quedarse con un sabor amargo.

​“Soy consciente del público que me ha apoyado. No me puedo sentir triste. Me siento orgulloso de haber llegado hasta acá”.