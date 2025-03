Alejandro Galarza sobre NUE: “Quiero ganar con la música para darle lo mejor a mi hijo”

Alejandro Galarza, un talentoso cantante de 33 años y oriundo de San Ramón, es uno de los 17 elegidos para la sétima temporada de Nace una Estrella (NUE).

En una entrevista con Teletica.com, Galarza contó cuáles son sus sueños y los desafíos que enfrenta para compaginar la vida personal con la competencia.

Además, recordó el momento en el que recibió la noticia de su ingreso al programa.

​"Al inicio, me estaban diciendo que qué muchacho más serio, pero la verdad es que esto es tan importante para mí, que me lo tomé con mucha seriedad. Me tomó un par de días soltarme y creérmela. Quiero hacer de la música mi trabajo y dedicarme a esto de lleno, quiero ganar con la música. También, como padre, mi sueño es poder darle a mi hijo lo mejor que pueda, y creo que este es el camino para lograr ambas cosas", indicó.

El artista confesó que no tenía pensado audicionar para el programa.

​"No era algo que estuviera considerando, pero varios amigos me lo mencionaron por separado, me dijeron: 'Ale, ¿por qué usted no va a eso? Yo creo que usted podría ganar'. Ya cuando amigos cercanos me lo dijeron más seriamente, decidí intentarlo", confesó.

Finalmente, Alejandro audicionó el último día y fue de los últimos en presentarse.

​"Tenía la estrella 111 de 112. No me preparé mucho, solo quería mostrar mis fortalezas en los pocos segundos disponibles y tocar la guitarra, que es como me siento más cómodo", subrayó.

Compaginar el programa con su vida diaria no ha sido fácil. Dice que ha podido usar algunos días de vacaciones. “No solo se trata de salir del trabajo, sino de viajar, regresar y, además, atender a mi hijo”, indicó.



Este talentoso artista es papá soltero de Lucca, un niño de 5 años. Además, es traductor profesional inglés-español.