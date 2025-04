Albin Fernández sobre su salida de NUE: “Sinceramente, no me lo esperaba”

Después de luchar por un espacio en el programa durante varios años, Albin Fernández, conocido como “La Ardilla”, se despidió de Nace una Estrella (NUE) el pasado domingo con sentimientos encontrados, pero con gratitud y satisfacción por el camino recorrido.



Fernández, de 37 años, es un roquero de corazón que vive en Pavas. Con 13 años de trayectoria musical y un trabajo en el mercado de las artesanías, logró ingresar a la sétima temporada del concurso tras su tercer intento de audición. Su paso por el programa fue, según describe, “una experiencia maravillosa” que marcó su vida personal y artística.

"Sinceramente, no me lo esperaba. El concurso es así y siempre hay que eliminar a alguien; esta vez me tocó a mí. Sin embargo, estoy muy feliz por todo lo aprendido y todo lo vivido durante el programa", indicó el artista a Teletica.com.