Alberto Murillo tras su salida de NUE: “Todavía tengo muchísimo que dar”

La cuarta gala de Nace una Estrella (NUE) marcó la despedida del participante de mayor edad de esta temporada: Alberto Ismael Murillo, de 57 años y vecino de Desamparados. Su salida conmovió al público y al jurado, no solo por la elegancia con la que la asumió, sino también por el legado de sensibilidad y experiencia que dejó sobre el escenario del Marco Picado.



Murillo, quien trabaja en una ferretería, toca guitarra en una iglesia cristiana y es aficionado al ajedrez, comenzó su amor por la música a los cinco años. Su paso por el programa fue una muestra constante de que nunca es tarde para soñar.



Desde su primera presentación, su estilo clásico lo distinguió. En la primera gala, interpretó Perfume de gardenia, ganándose elogios del jurado. En la segunda, emocionó con Amigo, de Roberto Carlos, una interpretación honesta que conectó con el público.

Para la tercera gala, eligió Gema, reafirmando su sello romántico y elegante. Finalmente, en su última presentación, interpretó Llorarás, acompañado de cuatro bailarines. La salsa representó un cambio de ritmo significativo para el desamparadeño.

Tras conocerse su eliminación, don Alberto se despidió con palabras de agradecimiento y entereza.

“Gracias, específicamente a Teletica... de verdad que la oportunidad que me brindaron ha sido muy especial. Me voy con el corazón lleno de experiencia, de más alegría, de muchos amigos... me voy muy lleno", indicó.