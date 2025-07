“Ahora me siento triple ganador”, dice Yeris Lobo tras alzar el trofeo de NUE

La constancia, humildad y determinación de perseguir su sueño le permitieron a Yeris David Lobo alzar el trofeo de la sétima temporada de Nace una Estrella (NUE), este domingo en la última gala.



El camino hacia la cima no fue fácil, pero este joven limonense nunca se dio por vencido.



Lobo era un niño alegre que solía jugar en el corredor de su humilde casa, donde vivía con su tía. Fue allí, tarareando una canción cualquiera, cuando su tía escuchó algo más que un juego infantil: descubrió una voz prodigiosa.



Originario de La Rita de Guápiles, Yeris recorrió más de 140 kilómetros ida y vuelta para llegar a Sabana Oeste y audicionar en el programa de sus sueños. Sin embargo, en dos ocasiones regresó a casa con las manos vacías, aunque cargado de ilusiones.



Pero como si la tercera fuera la vencida, en febrero de este año dejó su trabajo como vendedor de pipas, que compartía con su papá, y volvió a intentarlo. Esta vez, todo cambió.



“Ser parte de NUE representa un sueño cumplido”, dijo hace tres meses el joven de 20 años. Hoy, con el trofeo en las manos, asegura: “Antes me sentía ganador, ahora me siento tres veces más ganador”.

​“Gracias, Costa Rica, por apoyarme, por ver mi visión. De verdad puedo decir que las oportunidades existen. No dejen de soñar, porque la recompensa viene del cielo”, expresó al ser coronado como ganador del formato de Teletica.

Pero su anhelo más profundo no iba conectado a un escenario, estaba en su corazón: su mayor deseo era reencontrarse con su madre y ayudarla a salir de la condición de calle.



​“Si logro sacar a mi mamá de la calle, ya habré conseguido todo lo que quería con este programa”, afirmó al iniciar la temporada.

Y ese deseo hoy es una realidad. Hace dos semanas, mientras cantaba en un parque de La Rita, Yeris se reencontró con su madre, Eunice Quirós, con quien retomó el contacto luego de tres años. Ella lo acompañó en la Gran Final.

​“Estoy muy emocionada, más que todo por él, porque ha hecho mucho esfuerzo. Gracias a Dios por todo lo que le ha dado, y a todas las personas que lo han apoyado desde todo el país. A pesar de todo, yo siempre estuve apoyándolo. Le dije: ‘Mi amor, vaya con todo, no se me achicopale’. Y aquí lo tienen”, expresó doña Eunice, conmovida.

Otra figura clave en esta historia es don David Lobo, padre del artista, quien lo ha apoyado desde niño y ha hecho muchos sacrificios para verlo presentarse cada semana en el escenario del estudio Marco Picado.

​“Quiero agradecer, esto no fue simplemente un programa: fue un sueño”, aseguró el orgulloso papá.

Yeris ganó $15.000 con el primer lugar del concurso. Pero este no es el final, sino el inicio de la carrera de un artista que, con talento, perseverancia y corazón, empieza a escribir su propia historia en la música nacional.