Voodoo invita a The Saint Cecilia y El Ppppana para festejar su décimo aniversario

Para celebrar su décimo aniversario, la banda Voodoo tiene dos sorpresas: un concierto y el estreno de un nuevo video.

El cuarteto se acompañará de The Saint Cecilia y El Ppppana, en el debut solista del cantante de Alphabetics.

Ese mismo día estrenarán el video de la canción No Lights, que forma parte del disco Fangs & Feathers, el cual verá la luz en los próximos meses.

“Nos sentimos muy agradecidos con todo el público y seguidores de la banda, que durante estos 10 años nos han acompañado. Estar vivos este periodo de tiempo es increíble y la mejor forma de celebrarlo es con todos ustedes, como ustedes se lo merecen”, explicaron desde la agrupación.

Toda la información de este chivo a continuación.