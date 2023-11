Todo Rock: La travesía de una consola de Abbey Road hasta Costa Rica

29 de noviembre de 2023, 20:30 PM

El estudio Audioarte estuvo a un 90% en el momento que se detuvo su construcción, pero eso no evitó que grandes artistas grabaran ahí sus discos, entre quienes destacan Rubén Blades, quien grabó su disco Mundo en el estudio C (la sala de grabación que sí logró terminarse), el cual, por cierto, ganó cinco Premios Grammy.



En otros temas, en nuestra sección Lo Último, hablamos con el representante de Insomnio acerca de los nuevos lanzamientos de Soen, Cavalera, las reediciones de Alice in Chains en vivo y la nueva edición del primer disco de Johnny Cash.