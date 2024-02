Todo Rock: 'Costa Rica decadente', el tributo a Mantra

Sumado a esto, Eduardo Marenco, uno de sus guitarristas, nos acompañó y trajo las buenas nuevas de que Mantra saldrá de gira dos meses por Europa. ¿Qué mejor forma de celebrar 36 años de existencia?



En nuestra sección Lo último presentamos lo más reciente de Green Day, el famoso tema de The Beatles, Now and Then, que fue logrado gracias a la tecnología actual, y el 50 aniversario del Dark Side Of the Moon de Pink Floyd.



En nuestra agenda ¿Dónde son? conversamos con Francisco Ramírez, de MCR Magazine, sobre un nuevo proyecto que pretende un acercamiento distinto de las bandas con el público, sin necesidad de realizar un concierto.