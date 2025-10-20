Ticos podrán disfrutar en vivo el legado musical de Bob Marley junto a The Wailers

Legend es uno de los discos más representativos en la carrera de Bob Marley and The Wailers. Para celebrar el 40 aniversario de este emblemático recopilatorio de éxitos, la banda se presentará el 11 de diciembre en Costa Rica.

Con clásicos como Simmer Down, Trenchtown Rock, Get Up, Stand Up, Stir It Up y I Shot the Sheriff, el evento promete un repaso por la trayectoria de una de las agrupaciones más icónicas del reggae y una noche para cantar y bailar al ritmo del legado de Marley.

Además de interpretar todo el álbum Legend, The Wailers repasará otros himnos de su extensa carrera, que abarca varias décadas y los ha consolidado como una de las bandas más influyentes de la música mundial.

El chivo se llevará a cabo en el Centro de Eventos La Uruca. Vea todos los detalles de la actividad organizada por Aci Artistas Creativos y free Productions, a continuación.



