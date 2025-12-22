¡The Aggrolites por primera vez en Costa Rica!

Por primera vez en su historia, el grupo The Aggrolites se presentará en Costa Rica.

La banda estadounidense de reggae, originaria de Los Ángeles, traerá su característico sonido el próximo sábado 28 de marzo de 2026 al escenario de Oasis San Pedro.

Formados en 2002, The Aggrolites surgieron a partir de la unión de dos agrupaciones angelinas, The Vessels y Rhythm Doctors, consolidándose dentro de la escena.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha destacado no solo por su discografía, sino también por servir como banda de acompañamiento para figuras legendarias del género como Phyllis Dillon, Prince Buster, Joseph Hill de Culture y Tim Armstrong.

La agrupación está integrada por Jesse Wagner, Chris Borbon, Roger Rivas, Chris Brennan y Jeff Roffredo, quienes han construido una carrera respaldada por álbumes como Dirty Reggae, Reggae Hit L.A. y Reggae Now!





El concierto en Costa Rica es producido por Stand Up y dará inicio a las 8 p. m.

Todos los detalles en la publicación adjunta.