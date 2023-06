Steve Vai, el virtuoso mago de la guitarra que encantó a los ticos

Le siguieron Giant Balls of Gold y Little Pretty, que hicieron caer en razón a su fanaticada de que al fin lo tenían frente a frente.

Cerrando la noche, comenzaban a llegar los momentos esperados por todos. Uno de ellos fue la aparición de The Hydra, su instrumento de tres mástiles, para tocar Teeth of the Hydra . Esta es una bestia de instrumento que, definitivamente, solo alguien con la capacidad de Vai puede tocar.

Dos horas y el concierto llegaba a su final, no sin antes despedirse con dos joyas. La primera, Liberty (de las más cortas de su repertorio), y la esperada For the Love of God, donde hubo una atención especial, casi como si de un sermón se tratara.