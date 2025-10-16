Shimdra calienta motores con nuevo sencillo antes de presentar su disco

Una de las bandas más activas de la escena tica es Shimdra, que acaba de lanzar su tercer sencillo. Esta nueva canción forma parte de la preparación para su nuevo disco, que espera estrenar en noviembre de 2025.

Los peones del juego es el nombre del tema, que aborda un asunto relevante para el presente del país.

“Siempre se dice que la democracia es ‘el poder del pueblo y para el pueblo’. Sin embargo, en nuestra región es evidente que muchas veces no funciona así. Los tres poderes de la República deberían servir a la ciudadanía, pero con frecuencia, una vez que quienes gobiernan llegan al poder, parecen olvidarlo”, explicaron mediante un comunicado de prensa.

Shimdra está conformada por el dúo Ale Calderón y Bob de la Vega; en vivo se les unen Juan Ra (bajo) y Estefanía (batería).

Esta nueva producción viene acompañada por un videoclip producido por Shimdra & Habanero Negro Audiovisual, con dirección y guion de Néstor Palacios, rodado en Estudios La Carreta, en San José.