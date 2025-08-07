San Lucas rompe más de 10 años de silencio con nuevo EP

Después de más de una década sin grabar, San Lucas rompe el silencio con Toa la vida, un EP de cuatro canciones que marca una nueva etapa en su carrera.

El lanzamiento oficial fue el 2 de agosto en diferentes plataformas digitales y la presentación en sociedad será con un concierto, el sábado 9 de agosto a las 8 p. m. en London Room, junto a Shimdra y ECO (entradas ya disponibles en TiqueteBox).

Compuesto por Hipocresía calculada, Más de un ser, Puedo quererte y Rastro, el EP combina riffs potentes, sintetizadores y percusiones latinas con letras que abordan temáticas como la hipocresía social, la nostalgia y la complejidad de los vínculos humanos.

El primer sencillo, Hipocresía calculada, cuenta con un videoclip animado dirigido por Mayco Esmix; la producción estuvo a cargo de Long Beach Records LATAM y fue realizada entre 2021 y 2024.

Toa la vida también rinde homenaje a Cristian González, baterista fallecido en 2024.

“Nos deja el legado de su grabación y su participación incondicional con la banda”, expresó el vocalista, Michael Smith-Masís.