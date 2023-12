Roger Waters en Costa Rica: un histórico recital lleno de estética y política

Waters arrancó con "Comfortably Numb", con una puesta en escena que sólo él podría hacer. No sabría hacer una comparación con algún otro show, la producción de las pantallas era ridículamente perfecta, seguido a eso vino "Another Brick in the Wall", parte 2 y 3, uno de los temas más emblemáticos en la historia del rock y el trabajo hecho en esas proyecciones, sumado al trabajo de luces, elevaron el tema a un nivel impresionante.