República Fortuna celebra 25 años de poner a bailar a sus fanáticos

Un cuarto de siglo: eso es lo que tiene República Fortuna de poner a bailar a sus fanáticos.

Y para festejar este 25 aniversario, los músicos buscaron bandas amigas y armaron un concierto de lujo, que este 26 de octubre los tendrá compartiendo escenario con Askatasuna, Mentados y Modska. También estarán miembros de los Caligaris.

El punto de encuentro será El Mercadito, en Barrio La California, a partir de las 3 p. m.

“25 años no se cumplen todos los días. Vení, acompañá a República Fortuna a celebrar su primer cuarto de siglo con una fiesta única junto a bandas amigas. El único requisito es dejar la amargura afuera y gritar: ‘¡Que no me deje la vida de dar su alegría!’”, explicó David Espinoza, cantante de la agrupación.

Nacidos en Desamparados, en el barrio La Fortuna, desde aquel primer año, la banda ha sabido mezclar lo mejor del folclore nacional, el ska, la cumbia y el rock latino.

Su paso por la escena local les ha permitido crecer y llevar su música fuera de nuestras fronteras. Para el 2026 esperan tener listas siete canciones de su nuevo material.