Productora 'Stand Up' celebra 14 años de punk y lucha libre

La productora Stand Up lanzó la invitación: quieren celebrar por lo alto su 14 aniversario, un recorrido por el mundo del punkrock y la lucha libre. Para hacerlo de la mejor manera, tendrán este sábado 26 de marzo a Pulley de vuelta en los escenarios ticos.



La reconocida banda de Simi Valley, California, se presentará en Pepper Club junto a los nacionales de Seka, Endemia, Punkzoña y Sentido Común, y las puertas abrirán a las 5 p. m.

Stand Up ha puesto en los escenarios ticos a grupos de punkrock como Rise Against, NOFX, Face to Face, Lagwagon, Millencolin y 88 Fingers Louie, entre otros, además de participar de veladas de lucha con famosos del calibre de Blue Demon Jr.

“No puedo decir que los 14 años de Stand Up han sido fáciles. Este proyecto me ha dejado muchas lecciones, buenas y malas. Me ha dejado una pequeña familia, amigos y recuerdos que aprecio mucho. También me ha enseñado que ponerse metas e intentar alcanzarlas es importante, y que, por cada momento difícil que uno se encuentra en el camino, llega algo bueno que lo motiva a seguir trabajando. Aprendí, aunque suene muy cliché, que la música y el arte unen a las personas, y que en Costa Rica hay mucha gente con ganas de aportar y trabajar”, señaló Óscar Corrales, la cabeza de la productora.

Invitados de lujo

Formados en 1994 y liderados por el cantante Scott Radinsky, la banda ha editado seis discos, Esteem Driven Engine (1996), 60 Cycle Hum (1997), @#!* (1999), Together Again for the First Time (2001), Matters (2004) y No Change in the Weather (2016).

Esta será la tercera vez que toque en Costa Rica: las primeras fueron el 19 de enero de 2008, en Latino Rock Café, y 9 de diciembre de 2017 en El Sótano.

Radisnsky, además de una carrera en la música, fue jugador profesional de béisbol, jugando para los Chicago White Sox, Los Angeles Dodgers, Los St, Louis Cardinals y los Cleveland Indians de las Grandes Ligas.

El lanzador, además de Pulley, formó parte de las agrupaciones Ten Foot Pole y Scared Straight.

Las entradas para el concierto se pueden reservar al WhatsApp 6162-3987.