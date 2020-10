Pearl Jam celebrará el 30 aniversario de su primer concierto

La banda estadounidense Pearl Jam tiene todo planeado para festejar los 30 años de su primera presentación en vivo.

Los de Seattle, liderados por el vocalista Eddie Vedder, realizaron el primer concierto precisamente en su ciudad de origen el 22 de octubre de 1990.

En esta ocasión realizarán un streaming del concierto del 29 de abril del 2016, realizado en Wells Fargo Center de Philadelphia.

On October 22, Pearl Jam will stream the April 29, 2016 Philadelphia show on @NugsNet.



The 32-song set includes Ten played front to back, newly mixed in stereo & 5.1 digital surround sound. Stream the never-before-seen full-color HD footage 10/22-10/25: https://t.co/awSKMuF3Zj pic.twitter.com/U3feUQi1iZ