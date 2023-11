No Pressure, Raw Brigade y Regulate abren la agenda de punk y hardcore en diciembre

21 de noviembre de 2023, 9:33 AM

La propuesta de las productoras Destiny y DeathBeath son No Pressure, Raw Brigade, Regulate y Entre Lobos.

La primera es la agrupación de Parker Cannon, quien saltó a la fama con su banda anterior, The Story So Far. Con la misma base de pop punk, la música del quinteto comenzó a sonar en 2020 y tiene varias producciones de estudio a su haber.