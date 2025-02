No hay quinto malo: Strung Out regresa al país

En 2006, cuando Strung Out se presentó por primera vez en el país, no era normal que bandas de punkrock hicieran escala en Costa Rica. No obstante, 19 años después, el quinteto de California regresa para su quinto concierto en suelo tico.

Liderados por la voz de Jason Cruz, las guitarras de Rob Ramos y Chris Aiken, la batería de Daniel Blume y el bajo de Derik Envy se preparan para dar otro chivo del más alto nivel.

Ya lo hicieron en aquella primera ocasión en el difunto Planet Mall, luego en 2009, en 2011 y en 2017.

Esta vez, al igual que en el cuarto espectáculo, la agrupación se presentará en Amón Solar. Si por la víspera se saca el día, será a casa llena, porque ya se han vendido casi la mitad de las entradas.

La productora Stand Up estará a cargo del armado del evento y las entradas se encuentran a la venta en este enlace.

Tras una carrera que inició en 1991, Strung Out se ha dado el gusto de tocar en todo el mundo, participando en múltiples festivales y con 10 discos a su haber.