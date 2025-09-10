Modska celebrará junto a sus amigos el aniversario de Natural Dub

La agrupación Natural Dub está de fiesta y celebrará su aniversario con un concierto especial junto a Modska.

Para esta ocasión, que se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre en Mundo Loco, Modska compartirá escenario con algunos de sus mejores amigos de la escena musical nacional.

Participarán integrantes de bandas como Seka, Golpe de Estado y Rivertons, entre otros.

Además, Natural Dub contará con la presencia de Robii Crawford, guitarrista del grupo que actualmente reside en Alemania.

La sede de este “chivo” reunirá a los fanáticos de la música alternativa para una noche de celebración.

