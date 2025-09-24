Milfuegos irrumpe en la escena punk rock con tres temas y un ‘show’ en Paseo Colón

De una conversación entre Renato Sáenz y Jeffry ‘Solín’ Méndez surgió la idea de dar forma a un material que hasta entonces permanecía en pausa. Los guitarristas unieron fuerzas y comenzaron a componer, dando origen a Milfuegos, una nueva propuesta de punk rock que une a músicos de reconocida trayectoria en la escena alternativa costarricense.

Este cuarteto de heredianos ya grabó tres temas, que serán estrenados a finales de este mes. Las canciones fueron producidas en el estudio Stereo Rat por Marcos Monerat y masterizadas en MASSIVE Mastering, en Chicago, bajo la dirección de John Scrip. Renato Sáenz proviene de, mientras que ‘Solín’ es integrante de. A ellos se sumaron Warner Vega, de, y Brence Villalobos, de. El cuarteto herediano busca fusionar sus experiencias, estilos y visiones con un sonidocargado de energía, letras que abordan la cotidianidad y la intención de conectar con nuevas audiencias.Este cuarteto de heredianos ya grabó tres temas, que serán estrenados a finales de este mes. Las canciones fueron producidas en el estudio Stereo Rat por Marcos Monerat y masterizadas en MASSIVE Mastering, en Chicago, bajo la dirección de John Scrip.