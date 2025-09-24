EN VIVO
Milfuegos irrumpe en la escena punk rock con tres temas y un ‘show’ en Paseo Colón

La nueva banda, integrada por músicos de Solocarne, Bufonic, Mar en Calma y Nomat, debutará el 6 de noviembre en el London Room.

Por Adrián Fallas 24 de septiembre de 2025, 16:45 PM

De una conversación entre Renato Sáenz y Jeffry ‘Solín’ Méndez surgió la idea de dar forma a un material que hasta entonces permanecía en pausa. Los guitarristas unieron fuerzas y comenzaron a componer, dando origen a Milfuegos, una nueva propuesta de punk rock que une a músicos de reconocida trayectoria en la escena alternativa costarricense.

Renato Sáenz proviene de Solocarne, mientras que ‘Solín’ es integrante de Bufonic. A ellos se sumaron Warner Vega, de Mar en Calma, y Brence Villalobos, de Nomat. El cuarteto herediano busca fusionar sus experiencias, estilos y visiones con un sonido punk cargado de energía, letras que abordan la cotidianidad y la intención de conectar con nuevas audiencias.

Este cuarteto de heredianos ya grabó tres temas, que serán estrenados a finales de este mes. Las canciones fueron producidas en el estudio Stereo Rat por Marcos Monerat y masterizadas en MASSIVE Mastering, en Chicago, bajo la dirección de John Scrip.

Una vez que la música esté en las diferentes plataformas, queda pendiente el debut en los escenarios, que se llevará a cabo el 6 de noviembre en el London Room, en Pase Colón, junto con Mar en Calma y Astrovidentes. 

