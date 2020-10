Miley Cyrus sorprende a sus fans con covers

La famosa cantante Miley Cyrus sorprendió a sus fans cuando regresó a los escenarios interpretando covers de rock.

Recientemente, la estadounidense dio un espectáculo en el icónico club nocturno Whisky a Go Go, donde interpretó "Zombie" de The Cranberries, "Boys Don't Cry", de The Cure y "Midnight Sky".



La actriz de 27 años se presentó en el recinto de Los Ángeles como parte del festival virtual Save Our Stages (#SOS).

Este evento, según comunicó el medio Milenio, fue organizado por la Asociación Nacional de Lugares Independientes de Estados Unidos para apoyar a los afectados por la pandemia de COVID-19.



Miley destacó en el show por su talento vocal y por los outfits roqueros que usó.

Al final de su presentación, la ex Hannah Montana agradeció a Whisky a Go Go y reconoció su labor como casa de grandes artistas y agrupaciones como Jimi Hendrix, The Doors y Guns N' Roses.



Miley está preparando su próxima producción musical que lleva por nombre "She is Miley Cyrus".