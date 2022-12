Metallica presenta sencillo y revela fecha de su nuevo álbum

Metallica ha confirmado el título y la fecha de lanzamiento de su próximo álbum de estudio: 72 Seasons, que estará disponible el 14 de abril de 2023 y será el trabajo número 12 en su historia.

72 Seasons es producido por Greg Fidelman con los estandartes de la agrupación, James Hetfield y Lars Ulrich. Cuenta con una duración de más de 77 minutos con 12 pistas.

Este nuevo trabajo se convierte en el primero lanzado por la banda de trash metal desde Hardwired…To Self-Destruct en 2016.

El álbum se lanzará en formatos que incluyen 2LP de vinilo negro de 140 g y variantes de edición limitada, CD y digital.

Primer adelanto

Pero el retorno de Metallica no llega hasta ahí, pues con el anuncio del nuevo disco presentaron el primer adelanto: Lux Æterna, una explosión corta y aguda que destila 40 años de Metallica en tres minutos y medio.

Lux Æterna ya está disponible para reproducir y descargar, así como una pista gratuita instantánea con todos los pedidos anticipados de 72 Seasons.

"72 Seasons se trata de los primeros 18 años de nuestras vidas, que forman nuestro verdadero o falso yo. El concepto de que nuestros padres nos dijeron 'quiénes somos' y un posible encasillamiento en torno a qué tipo de personalidad somos. “Creo que la parte más interesante de esto es el estudio continuo de esas creencias fundamentales y cómo afecta nuestra percepción del mundo actual. Gran parte de nuestra experiencia adulta es recreación o reacción a estas experiencias infantiles. Prisioneros de la infancia o liberándonos de esas ataduras que llevamos”, indicó el vocalista y líder de la banda, James Hetfield.

Por si fuera poco, Metallica también dio a conocer su próxima gira, que abarcará Europa y Norteamérica entre 2023 y 2024.

Un porcentaje de los ingresos de cada entrada irá a la fundación de Metallica, All Within My Hands, cuyo fin es ayudar a la creación de comunidades sostenibles basadas en la educación y la lucha contra el hambre.

La M72 World Tour contará con un nuevo diseño de escenario circular que vuelve a incluir el llamado "Metallica Snake Pit", un espacio en el centro desde el que se puede disfrutar de la manera más vívida tanto el espectáculo como su sonido.

Las canciones de 72 Seasons, el nuevo disco de Metallica: