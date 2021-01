Mc Davo presenta 'Warzone Freestyle' con Dharius

Mc Davo presenta una espectacular colaboración junto a Dharius, llamada “Warzone Freestyle”, que se encuentra disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales.



Nuevamente, estos dos grandes representantes del hip hop mexicano Mc Davo y Dharius unen fuerzas y estrenan esta canción.

“Warzone Freestyle” es un tema inspirado en el videojuego Call Of Duty: Warzone, mismo que revolucionó la industria de los videojuegos al registrar más de 60 millones de usuarios durante la pandemia, uniendo a la gran comunidad gamer tanto en México como en el resto del mundo.

Mc Davo y Dharius comparten una gran afición por los videojuegos y en especial por COD: Warzone, por lo que este nuevo track es un regalo para toda la comunidad gamer que se siente identificada con las rimas de estos dos grandes exponentes del hip hop en México.

“Warzone me atrapó y causó lo que ningún otro juego de guerra había causado en mí; tanto así que creé una cuenta en twitch, en donde transmito con frecuencia, y me di cuenta lo conectados que estamos los raperos con este tipo de videojuegos. Por ejemplo, Dharius tiene años siendo gamer y cierto día, durante una carne asada, nos percatamos que sin querer, habíamos escrito rimas acerca del videojuego. No lo creíamos hasta que cada uno escuchó las rimas y fue así que decidimos unir fuerzas en este nuevo track”, enfatizó Mc Davo.

Bajo la producción de Eirian Music (quien como dato curioso dejó escondidas algunas pistas del videojuego en el beat), el tema “Warzone Freestyle” forma parte de una gran campaña de contenidos exclusivos en video (playlist videos) dentro de la playlist “Arena Hip Hop” de Spotify. Esta durará varias semanas, iniciando con el lanzamiento de este nuevo track el día de hoy.

Para mayores detalles puede ver el video musical adjunto.