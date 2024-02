Marzo iniciará con el concierto de Comeback Kid

Fue en el 2008 cuando la agrupación estuvo en los escenarios ticos. En esta nueva ocasión, los acompañarán Toma el Riesgo desde El Salvador, los estadounidenses de Powerplay , además de los ticos de Living End y Wise Up , quienes harán su debut en las grandes ligas.

Comeback Kid se fundó en el 2002 y ha producido seis discos: Turn It Around, Wake the Dead, Broadcasting..., Symptoms + Cures, Die Knowing y Outsider, cuatro de ellos han entrado a las listas de Billboard.