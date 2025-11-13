Living End sorprende con nuevo video y anuncia EP que promete “sacudirlo todo”

La banda tica de hardcore, Living End, está pasando días llenos de buenas noticias: estrenaron video y pronto darán a conocer su nuevo material.

Pernicious Deed es el sencillo de su próximo EP, acompañado de un video musical dirigido por el cantante Saúl Arroyo y con la dirección de fotografía de Fabián Cerdas.

“La canción tiene un tono agresivo, desafiante y definitivo, dando un mensaje claro: ‘ya no quiero escuchar excusas ni disculpas, y estoy decidido a que se asuma la responsabilidad de tus actos’”, explicó el guitarrista de la banda, Manuel Corrales.

Además, el 14 de noviembre, Living End estrenará su segunda producción, Perish, que busca profundizar en temas como la envidia que se convierte en obsesión, el precio de rendir cuentas y la lucha constante entre derrumbarse y volver a levantarse.

<span id="selectionBoundary_1762888273018_2529414648890783" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



El EP cuenta con tres canciones: Peer into the Abyss, Pernicious Deed y Recurring Nightmare, cuyos nombres están inspirados en el famoso juego Magic: The Gathering, al igual que el nombre de la banda.

La música fue producida entre febrero y junio, en San José, Costa Rica, y escrita completamente por los miembros de la agrupación. Las baterías se grabaron en Stereorat por Marcos Monnerat, y la producción se llevó a cabo en Deadly Rhythm Estudio por Corrales.

Para el 2026, Living End espera irse de gira a México y América del Sur, además de completar su primer trabajo de larga duración.