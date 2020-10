Lana del Rey lanzó 'Let me love you like a woman'

La cantante Lana del Rey lanzó el tema 'Let me love you like a woman', primer sencillo de su próximo álbum llamado 'Chemtrails Over The Country Club'.



La canción fue escrita y producida por Lana del Rey y Jack Antonoff. Además, fue grabada en Los Ángeles en Conway Studios y en Nueva York en Electric Lady Studios.

Todavía se desconoce cuándo será lanzamiento oficial del nuevo disco, que vendrá a relevar al anterior 'Norman Fucking Rockwell'. Este fue considerado uno de los mejores discos del 2019 en todo el planeta.

La artista editó además 'Violet Bent Backwards Over The Grass', un audiolibro de poemas escritos por su persona.

En agosto del 2019 estrenó, de manera independiente, el sencillo 'Looking For America', inspirado por los tiroteos en Estados Unidos.