Juan Pablo Vega estrena 'Dejarnos ir' junto a Vanessa Zamora

El cantante y productor colombiano Juan Pablo Vega estrena el video musical de la canción “Dejarnos ir”, junto a la artista mexicana Vanessa Zamora.

En una entrevista con Teletica.com, Vega confesó que no le gustan mucho las cámaras, entonces fue un reto grabar el video musical en una playa de Puerto Escondido, México.

"La premisa del video fue muy clara, dado a mi poco histrionismo ante las cámaras, quise crear un ambiente de vacación, eso se ve en el video: estamos pasándola bien y eso me libera la carga de estar viendo la cámara, porque no me gustan tanto las cámaras, ni actuar o bailar si no quiero, entonces fue como 'fílmenos cuando estemos en la ocasión' y eso fue el video", contó Vega.