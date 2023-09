Inicia preventa para disfrutar 'The Eras Tour' de Taylor Swift en pantalla grande

26 de septiembre de 2023, 16:05 PM

Sitios especializados auspician un debut en taquilla de 100 millones de dólares, otros menos optimistas hablan de 75 millones. Aun con un estreno de 75 millones en Estados Unidos, se puede decir que es un debut récord para una película de conciertos en la pantalla grande, y también superaría a Hannah Montana y Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert ($65 millones en 2008), Justin Bieber: Never Say Never ($73M en 2011) y la película documental del concierto de Michael Jackson, This Is It ($72M en 2009).