Gorillaz estrena canción junto a Elton John y 6lack

La banda británica Gorillaz lanzó 'The Pink Phantom' junto al famoso artista Elton John y al rapero 6lack.

Esta canción es parte del disco “Song Machine: Season One - Strange Timez”, del cual ya se habían estrenado canciones como Strange Timez ft. Robert Smith.

“Gracias por ser tan generoso con nosotros, Sr. Elton Sir John, con su tiempo y genio y también con los pasteles daneses que trajo y por hacer algunas de las mejores canciones de todos los tiempos”, aseguró 2D de la agrupación.



Según Warner Music, el álbum será promocionado el 12 de diciembre de este año en el concierto global “Song Machine Live”.

Por su parte, Elton John indicó "siempre he sido fan de Gorillaz, así que cuando Damon se acercó y me pidió que me involucrara, fue una obviedad. La forma en que resultó la canción es simplemente genial, no puedo esperar a que la escuches".

La banda virtual Gorillaz está formada por el cantante 2D, el bajista Murdoc Niccals, la guitarrista Noodle y el baterista Russel Hobbs.

Gorillaz ha logrado el éxito de formas totalmente innovadoras, recorriendo el mundo desde San Diego hasta Siria, ganando numerosos premios, incluido el codiciado Jim Henson Creativity Honor.