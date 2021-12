Good Riddance y PEARS: el regalo navideño por adelantado para los fanáticos del punk

Este sábado 11 de diciembre los fanáticos del punk tendrán la oportunidad de volverse a reunir para escuchar bandas internacionales. Good Riddance y PEARS se presentarán junto a los ticos de Solocarne, una buena manera de arrancar las celebraciones navideñas.



Originalmente, la cartelera incluía a Pulley, pero problemas de salud dentro del grupo obligaron a la productora Stand Up a buscar un reemplazo, y así fue como se logró que PEARS viniera al país por primera vez.

Los originarios de Nueva Orleans tienen a su haber tres álbumes de estudio y están formados por Zach Quinn, Brian Pretus, Erich Goodyear y Jarret Nathan.





Esta será la segunda vez que Good Riddance se presente en los escenarios nacionales, luego de que en setiembre del 2017 tocaran en el Steinvorth.

Estos veteranos han lanzado nueve discos y están activos en la escena desde 1986, liderados por el cantante Russ Rankin, único miembro que ha estado toda su carrera con la agrupación.

En el caso de Stand Up, este es el primer concierto que organizan desde antes del inicio de la pandemia. En enero de 2020 la productora puso a Less Than Jake frente a sus fans y desde aquella velada no ha podido montar más espectáculos.

Todavía quedan entradas para el “chivo” y se pueden reservar al 6162-3987.

¿Cuándo?: 11 de diciembre

¿Dónde?: Club Peppers

¿Valor de las entradas?: 25.000 colones