Por Rodolfo Rodríguez Redondo | 2 de febrero de 2023, 11:59 AM

La leyenda del metal progresivo, Geoff Tate, protagonizó una noche mágica este miércoles en Pepper Club, Zapote, donde deleitó a todos los presentes con una larga lista de grandes éxitos.



Poco más de 400 amantes del rock acudieron al tan esperado recital. Y es que, claramente, no todos los días se tiene la oportunidad de disfrutar de la prestigiosa voz del exvocalista de la legendaria banda estadounidense Queensrÿche.

Tate llegó al país como parte de su gira del 30 aniversario del Empire y Rage For Order, nombre de los icónicos discos lanzados en 1990 y 1986, respectivamente. El disco Empire logró alcanzar más de tres millones de copias vendidas, por lo cual fue condecorado como disco triple platino.

El ambiente era una mezcla entre entusiasmo e incertidumbre, puesto que Tate había sido sometido a una operación cardiaca tiempo atrás, y le tomó casi un mes poder llegar a vociferar cualquier sonido. Por eso es que los presentes esperaban inquietos de la emoción para constatar su retorno.

A las 7:30 p.m. el escenario fue tomado por los nacionales de Slavon, banda de heavy metal, quienes tuvieron a cargo la tarea de calentar el ambiente.

Slavon, banda nacional encargada de abrir el concierto. | Fernando Araya





Pablo Bogarín en las voces, Víctor Soto en la primera guitarra, Rafael Guzmán en la segunda guitarra, Beto Durán en el bajo y Ricardo González en la batería salieron a hacer lo suyo, deleitando al público con temas como: Wings Of Fire, Volver a Empezar, Just a Dream y Forbidden Desires.

Después de un show de 40 minutos, le dieron paso al plato fuerte de la noche.



El reloj daba las 8:36 p.m., luces abajo, y la clásica introducción instrumental empezaba a hacer lo suyo. El vacío en el estómago se acrecentaba mientras la tensión y los gritos de los presentes, a punto de ver la materialización de un sueño, se hacía cada vez más palpable.

Sonaron los acordes de Walk In the Shadows y Geoff Tate saltó al escenario y con un “San José how are you? Tonight is the night” (¿San José, cómo están? Esta noche es la noche), marcando así el inicio de una noche inolvidable.

Concierto de Geoff Tate en Costa Rica. | Fernando Araya 



La leyenda de 64 años mostró mantenerse en buena condición vocal; el repertorio de Queensrÿche no es de tomarse a la ligera, y a lo largo del show dejó muy claro por qué es visto como uno de los mejores en el metal mundial, incluso categorizado entre los 100 mejores vocalistas de Metal de todos los tiempos según la revista Hit Parader.

Recordemos que Queensrÿche marcó los inicios del metal progresivo en Norteamérica, junto a bandas como Fates Warning, Dream Theater y Crimson Glory; así que, era de esperarse ver a los asistentes corear todos los temas, entre ellos Walk In the Shadows, I Will Remember, Anybody Listening, Best I Can, Jet City Woman, Another Rainy Night, The Thin Line -donde demostró sus dotes como saxofonista-, Empire y la enigmática Silent Lucidity.

Geoff Tate demostró su talento hasta con el saxofón. | Fernando Araya



Pero la gran sorpresa de la noche sería Eyes Of the Stranger, único éxito del repertorio perteneciente al disco Operation: Mindcrime, dejando al público más que satisfecho.

Después de una puesta en escena de casi dos horas y media, la mágica velada llegaba a su final. En medio de gritos, aplausos y hasta algunos ojos llorosos.

Tate se despidió, no sin antes agradecer el caluroso recibimiento. Era la primera vez que cantaba en suelo tico, lo que hizo muy emotiva su visita a nuestro país.

Tate es considerado una de las mejores voces del metal. | Fernando Araya

Geoff Tate ha sido catalogado como número 14 en la lista de mejores vocalistas de metal por la revista Hit Parader, votado en el segundo lugar por el programa That Metal Show y galardonado por Vegas Rocks! Magazine como "Voice in Progressive Heavy Metal", así como noveno puesto en la lista de “10 Best High-Pitched Metal Singers”.

Por esa y muchas razones, la noche quedará en la memoria de todos los que estuvieron presentes.

Presenciar a Geoff Tate cantar en vivo se convierte en un check más en la lista de los conciertos imperdibles en la vida de cualquier fanático del rock.

Cerca de 400 personas se acercaron al concierto de Geoff Tate. | Fernando Araya