Gentleman y Alborosie, dos gigantes del reggae que harán vibrar el Superior Sunset Fest

El próximo 22 de noviembre, el Nebula Center en Heredia se convertirá en el epicentro del reggae con la presentación de Gentleman y Alborosie, dos de los nombres más destacados del género a nivel internacional.

El festival, que busca cerrar el año con una experiencia musical de alto nivel, reunirá a artistas internacionales y talento costarricense, en una jornada que busca celebrar al reggae.

Gentleman, nacido en Alemania, ha construido una carrera sólida dentro del roots con canciones que han trascendido fronteras, como Dem Gone, Superior y Send a Prayer.

Mientras que el italiano Alborosie, radicado desde hace años en Kingston, se ha ganado un lugar entre los grandes del reggae contemporáneo por su sonido auténtico y su conexión con la cultura jamaicana. Cuenta con clásicos como Herbalist, Kingston Town y Rastafari Anthem.

El cartel se completa con el talento nacional de Selecta Herbalist y Carol I Selectress

El Superior Sunset Fest abrirá sus puertas a las 4:00 p.m. y las entradas se pueden conseguir en www.eventcr.com.