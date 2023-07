Feeling This celebra un año de noches llenas de emo y punk rock

Conversamos con José Alberto Delgado sobre Feeling This y su aniversario.

¿Cómo nace la idea detrás de Feeling This?

“Feeling This nace de manera muy orgánica, realmente. Tuvimos que llenar una fecha que quedó disponible en The Fallen Stag y pensamos hacer un chivo acústico de covers de emo y punk rock de la década de los 2000. Esta es la música que hemos escuchado desde adolescentes, así que no fue nada difícil que salieran el dj set y el show en vivo.