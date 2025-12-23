Fakir presenta ‘Warrior Blood’ y prepara gira por Sudamérica

Fakir, uno de los artistas más consolidados del rap costarricense, estrena Warrior Blood, el primer sencillo de su nuevo álbum que se encuentra en proceso de producción.

Con 15 años de carrera a su haber, el rapero se ha caracterizado por transmitir a sus seguidores “música para las mentes”, con una propuesta marcada por un fuerte contenido sociopolítico, mensajes de positivismo y superación, sin dejar de lado la representación de la movida rapera y la cultura hip hop.

Warrior Blood marca una nueva etapa artística para Fakir y sirve como la antesala de una gira por Sudamérica, que se suma a un amplio recorrido internacional que incluye presentaciones en Colombia, México, Guatemala y Nicaragua.

A lo largo de su carrera, Fakir ha colaborado con reconocidos artistas internacionales como Señor Loop, Portavoz, Lil Supa, Los Chikos del Maíz y Norrick, además de trabajar en el ámbito nacional con proyectos como Un Rojo Reggae Band, Mentados y Askatasuna.

En 2024, el artista fue galardonado con el premio al Disco del Año en la categoría Rap/Hip Hop, otorgado por la ACAM, gracias a su álbum Renacimiento, producido en FBRK junto a DJ Kingstar.

Actualmente, Fakir forma parte de la banda La Contracultura, un proyecto de ocho músicos firmado por el sello Long Beach Records Latam, con el que fusiona sonidos de hip hop, funk, ska, reggae y ritmos latinos, celebrando así sus 15 años de trayectoria musical.