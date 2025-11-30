ECO cierra el año presentando el EP ‘Loto en la Ciudad’

El proyecto de rock fusión ECO cerrará el 2025 con un lanzamiento especial. Se trata de Loto en la Ciudad, un EP que retrata la vida urbana y la espiritualidad que convive en sus calles.

La obra es creación del cantautor y flautista Daniel Cabezas y forma parte del catálogo de Long Beach Records LATAM, sello con presencia regional.

El EP reúne cuatro canciones y durante el año ECO ya había adelantado ¿Quién habla? y ¿Los lugares están o se crean?

La obra total se completa con El vaso medio lleno y Mantra, esta última instrumental.

La grabación se realizó en los estudios de Long Beach Records LATAM bajo la ingeniería de Luis Diego Espeleta Hidalgo y la dirección de Andrés Cordero Saravia, bajista y cantautor. El equipo también estuvo detrás de Construcción (2023), disco que llevó a ECO a una nominación en los Premios ACAM 2024.

En la parte musical, Cabezas interpreta voces, guitarras, flauta traversa, teclados y sintetizadores. Cordero aporta bajo, coros y teclados. La base rítmica estuvo a cargo de David González Vargas, apoyado por Horacio París en percusiones adicionales.

El arte visual fue desarrollado junto al estudio Tiger Kiss Design Lab.

“Quiero invitar a las personas a mirar con ojos nuevos el espacio público y a reconocerlo como hogar común”, comentó Cabezas.

Loto en la Ciudad está disponible en todas las plataformas digitales desde este 17 de noviembre.