DJLab: El semillero de los DJs costarricenses

"El interés por ser DJ nace cuando descubro la música House Progresiva de finales de los años 90 con las primeras fiestas rave de San José. Sin la existencia de YouTube o Spotify, yo solo podía pensar en cómo tener acceso a esa música y el deseo de ser quien la tocara para un dance floor. Al principio, sin equipo ni contactos, comencé a crear vínculos con otros DJs y tocar en lugares que tenían un equipo sencillo.

"Después de dos años de haber comenzado, de construir mi colección de música y de hacer pequeños eventos, en 2003 la promotora Promotion me dio un lugar protagónico en la mejor fiesta del año con John Digweed en el Museo de los Niños. El momento coincidió con la apertura de Vertigo, legendario club del cual fui DJ residente y en el que me mantuve tocando con artistas de clase mundial durante más de 15 años. Esta exposición me permitió tocar en importantes clubes y festivales dentro y fuera de Costa Rica, producir mis propios eventos, consolidarme como profesional en este campo y tener una mejor visión sobre cómo desarrollar DJLab", destacó Howell.