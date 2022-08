Costa Rica presenció la gran final nacional de Poseidon Battles

17 de agosto de 2022, 16:47 PM

Por Michael Chacon (MaiKlips)



Ocho raperos acudieron a Pepper's Club para disputarse el título de la gran final del Campeonato Nacional 2022 Poseidon Battles.

Conversamos con el campeón de la noche, Cehzar, para conocer más sobre este género musical y sobre quienes lo mantienen vivo y vigente en Costa Rica.





Cehzar con su trofeo de campeón.



Hablemos de tu vocación por la música, ¿qué representa este título para tu trayectoria?

Realmente la música ha sido un pilar en mi vida desde muy pequeño, siempre me ayudó a canalizar mis sentimientos e ideas, y hace unos 12 años que empecé a experimentar por mi cuenta y se volvió indispensable para mi equilibrio personal. No hay un solo día en el que no escuche, piense o haga música. Hasta mi círculo social gira básicamente en torno a ella.

Esto me ha dejado grandes amistades que se convirtieron en familia; he conocido varios países y también he llegado a compartir con personas que admiro desde hace mucho tiempo y que pensaba que era imposible conocerlas. Con la música, más que un beneficio económico, he tenido una retribución de experiencias y vivencias invaluables.



Cehzar, disfrutando el triunfo.

Temas como Mae te han catapultado, ¿esperabas ese recibimiento?



Mae realmente inició como un ejercicio lírico y poco a poco se fue convirtiendo en canción, realmente mi productor fue el que me motivo a convertirlo en un tema oficial.

Sin embargo, tenía mis dudas al lanzarlo por ser tan una propuesta tan diferente a lo que estoy acostumbrado a escribir, pero DjP (el productor) siempre tuvo la idea clara y por dicha resultó mejor de lo que yo mismo esperaba.

Cehzar, Campeón de Poseidon Battles 2022

​¿Cómo describes tu camino para llegar a ser el Campeón Nacional de Poseidon Battles 2022?

Sin duda todo fue un sube y baja. Sufrí y disfruté en partes iguales, pero creo que la vida premia el esfuerzo; soy el competidor con más años de actividad en las batallas y el único que siguió batallando de la generación que empezó a competir en 2013.

Los premios han ido llegando y los años de pandemia que estuve inactivo fueron como aire fresco para seguir compitiendo más tiempo.



¿Qué sigue para Cehzar cómo artista y qué veremos en tu carrera a futuro?

Espero este año poder estar lo más activo posible en competencias y esperar al que sigue para dedicarme de lleno a crear un nuevo álbum.



Puede seguir y conocer más sobre Cehzar en sus redes sociales ( @michaelchacons) . También, puede encontrar más contenido de este autor en su página de YouTube, con el usuario MaiKlips.