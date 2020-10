BTS: Break The Silence, la persona detrás del artista

Jose Muñoz-Geek Orama

Es innegable el éxito de la banda “BTS” tras casi una década desde su formación y siete años siendo de los grupos más exitosos del pop y la música: siempre con una propuesta muy limpia, con gran cuidado en todos los detalles visuales y musicales, así como altos niveles de producción.

Ahora presentan su más reciente película “Break The Silence” un diario de su gira "LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF" del 2018/2019.​

Al ver esta película, uno podría esperar un concierto intercalado con partes de entrevistas, pero la propuesta es otra totalmente. Es una introspección de cada uno de los integrantes del grupo sobre sus miedos, sobre qué representa para cada uno de ellos la fama, el peso de ser modelos a seguir, qué esperan sobre el futuro de la banda y las cosas que han dejado atrás con el éxito mundial.

Entre los puntos altos está el contraste que propone este documental: mezcla de una forma muy interesante las tomas de conciertos, los montajes espectaculares, pantallas gigantes, vestuarios, pirotecnia, coreografías, con elementos de última tecnología para una experiencia súper interactiva del público con los artistas, todo esto se sobrepone con los miembros de la banda en su forma más expuesta, sin toda esa parafernalia, compartiendo testimonios sobre la depresión, sobre buscar su lugar en el mundo, combatir la locura y buscar espacios de paz dentro de todo el caos de las giras.

Este trabajo se grabó durante 14 meses y quiero resaltar la edición y el montaje que tiene este film, cómo juega con todo el material recopilado, crea una línea narrativa muy clara, maneja muy bien la mezcla de ritmos, los momentos bajos de reflexión con las secciones más altas de los clips en concierto. Todo esto con una propuesta visual muy bien cuidada.

“Break The Silence” es un regalo para los fans de esta agrupación, pero resulta una película muy interesante y entretenida para los no seguidores de la banda, entrega una visión muy fresca de qué hay detrás de este fenómeno mundial y para los más fans es una ventana para sentirse mucho más cerca de sus ídolos.

Este filme viene acompañado con un par de extras para los más seguidores, un videoclip del single “Dynamite” y una escena post-créditos muy emocional.