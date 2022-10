Blink-182 regresa con su alineación clásica y sale de gira por el mundo

Por Adrián Fallas | 11 de octubre de 2022, 10:29 AM

Blink-182 anunció, este martes, lo que miles de fanáticos esperaban: Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, alineación clásica de la banda, vuelven a tocar juntos. Además, dieron a conocer sus planes a futuro.



Lo primero es que el próximo 14 de octubre la agrupación de pop punk sacará el sencillo Edging, la primera vez en 10 años que Hoppus en la guitarra, DeLonge en el bajo y Scott en la batería estrenan material de estudio.

Mediante sus redes sociales, cuyo contenido fue borrado durante el fin de semana, los californianos también indicaron que saldrán de gira por el mundo, empezando en 2023 y terminando en 2024.

Blink-182 visitará Latinoamérica en la primera parte de su recorrido, con paradas en México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay.

Con ocho discos a su haber, la banda tendrá en el escenario la alineación que los hizo famosos a inicios de este siglo.



Tour de Blink-182.

Historia y cambios



Formado en 1992 en San Diego, California, el grupo grabó su primer disco, el Cheshire Cat, en el 1995. Seguidamente, editó el Dude Ranch en el 97, con Scott Raynor en la batería por última vez.

El Dude Ranch tuvo un éxito moderado, ya que se ubicó en el puesto 67 de los 200 de Billboard, y el video de Josie, con Alyssa Milano, tuvo rotación en MTV.





Para 1999 salió a la luz el Enema of the State, primer trabajo de Barker con la banda, quien llegó proveniente del grupo de ska The Aquabats. What's My Age Again?, All the Small Things y Adam's Song fueron los tres sencillos de este disco, que lazó a la fama al trío, vendiendo más de 15 millones copias.

El cuarto álbum, Take Off Your Pants and Jacket, también sobrepasó la marca de 15 millones de unidades vendidas y llegó dos años antes que el homónimo de 2003.

Para el 2005, la disquera de Blink anunció que el grupo hacía una pausa a su carrera, permitiéndole a sus integrantes dedicarle tiempo a otros proyectos.

También, en el 2008, Barker sobrevivió un accidente aéreo que le causó lesiones y problemas emocionales tras la tragedia en la que perdieron la vida cuatro personas.





Para los Grammys de 2009, la banda anunció que volvía a tocar junta y en 2011 salía a la venta el disco Neighborhoods, pero en el 2014 DeLonge se separó. Hoppu y Barker se unieron al cantante de Alkaline Trio, Matt Skiba, y en el 2016 el disco California llegaba a lo más alto del listado de Billboard.

Para el 2019, la producción Nine se convirtió en la última, con Skiba en la guitarra y la voz.