Black Line trae a P.O.D. para cerrar el año de conciertos con broche de oro

El próximo 19 de diciembre, Black Line Productions cerrará un año muy provechoso. El concierto número 29 que producen en 2025 será el de P.O.D., una de las bandas más relevantes del nu-metal en el mundo.

Será la segunda ocasión en que los originarios de San Diego, California, toquen en el país, y estarán cerrando su gira por América Latina en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

Formados en 1992, P.O.D. está integrado por el cantante Paul Joshua ‘Sonny’ Sandoval, Mark ‘Traa’ Daniels en el bajo, el guitarrista Marcos Curiel y el baterista Noah ‘Wuv’ Bernardo.

Con 11 discos en su carrera, P.O.D. ha sido nominado al Grammy en tres ocasiones y su espectáculo ha recorrido el mundo.

Todos los detalles del concierto, a continuación.