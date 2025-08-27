Baterista de Converge realizará una clínica sobre música y la industria

Ben Koller es uno de los bateristas más reconocidos de la música pesada. Este sábado, se presentará en el país en una clínica que, además de tocar temas musicales, busca ser una guía para los artistas locales sobre el mercado musical.

Auspiciada por Costaphonics, esta será la primera actividad de este tipo, en una iniciativa que cuenta con el apoyo en la producción de Deadly Rhythm y Destiny Recordings.

“Ben está ayudando a dar forma a un sistema que educa a los músicos, garantiza que reciban sus pagos de servicios globales como Apple y Spotify, y evita que la industria se quede con el dinero que pertenece a los creadores”, explicaron desde la organización.

En la parte musical, Koller, quien ha tocado en Converge, Mutoid Man, Killer Be Killed y High on Fire, se centrará en la composición y la narrativa.

El evento se llevará a cabo este sábado 30 de agosto, entre las 3 p. m. y las 6 p. m., en La Concha, Barrio La California.

La clínica servirá para que el baterista cree bases rítmicas a partir de sonidos naturales de Costa Rica, como parte del lanzamiento de Savage Lands, fundación del baterista de la banda Megadeth, la cual utiliza regalías generadas por música para comprar tierra destinada a la conservación en el país.

Las entradas tienen un valor de ₡9.000 y se pueden adquirir al número 7215-3521.