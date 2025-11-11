Así suena unión del rap español y punk tico en nueva colaboración de Calero LDN y Endemia

El rapero español Calero LDN y la banda costarricense Endemia lanzaron el sencillo Mi única salida, una colaboración que fusiona la crudeza del rap ibérico con la energía del punk latinoamericano.

El tema propone una mezcla intensa de rebeldía y melancolía, donde ambos estilos convergen en una expresión de resistencia y autenticidad.

Reconocido en la escena del rap, Calero LDN alcanzó proyección internacional en 2015 con su éxito Corazón Pagano. Desde entonces, su carrera ha mantenido un ascenso constante y se ha consolidado como una de las voces más honestas del rap en español.

En Mi única salida, Calero LDN y Endemia exploran los límites de la sinceridad y las contradicciones humanas en un mundo dominado por el consumo y las apariencias.

Musicalmente, la canción combina guitarras melódicas con furia contenida, una batería fiel al punk clásico y la voz inconfundible del rapero español, en una colaboración que une a Barcelona y a San José.

<span id="selectionBoundary_1762731362850_19658064397178376" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Para Endemia, esta alianza representa otro paso en su expansión internacional. La banda costarricense realizó giras por España y México en 2025, consolidando su posición como una de las agrupaciones punk más activas de Centroamérica y reafirmando su compromiso con un sonido rebelde y socialmente consciente.

Los fanáticos podrán disfrutar de esta colaboración en vivo el 11 de enero, cuando Calero LDN visite Costa Rica para presentarse junto a Endemia durante el festival Punks Of Freedom. Las entradas ya están disponibles en www.latiqueteracr.com, mientras que Mi única salida puede escucharse en todas las plataformas digitales.