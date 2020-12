Agrupación nacional 5irko-0-Seis estrena “Non Fuckin’ Grato"

El proyecto de rap y hip hop costarricense 5irko-0-Seis estrenará este sábado su más reciente producción audiovisual: “Non Fuckin’ Grato”.



El arreglo instrumental estuvo a cargo del beatmaker nacional Yotto, fue editada y masterizada por La Huerta Studio y su clip fue producido y dirigido por Valdo Jiménez de la tienda deportiva Nasional Skateboards, MAP (Música Arte y Patinetas) y el colectivo La Karpa International Mastermindz.

“Non Fuckin’ Grato es un nombre artístico, pero también es un estado mental con respecto a situaciones, hechos y experiencias. El arte es arte y, como tal, está hecho para la libre interpretación y para que la gente lo digiera a su ritmo. Se trata de una canción en la que se invirtieron casi dos años para su composición y evolución y seis meses más para la producción del clip”, indicó Tah-Vo.

El proyecto es el primero de una serie de sencillos promovidos por el artista nacional. Incluirán colaboraciones con el Rasta MK, Dialéctico MC y Rialengo (Cumbia), además de la producción de una temporada de nueve capítulos de La Karpa TV Sessions.

“Con respecto al clip, integra elementos y sensaciones oníricas, basadas en experiencias personales que sirven como guion para el tema. Logra sacar al artista de su zona de confort desarrollando un videoclip que mantiene la atención del espectador. Non Fuckin’ Grato es una protesta con propuesta; una obra de arte hecha en el lienzo urbano de San José de Costa Rica”, comentó Valdo Jiménez, director ejecutivo del video.

Para ver el material solo debe dirigirse al YouTube Non Fuckin' Grato - Official video (2020) by Tah-Vo a partir de la fecha de estreno.