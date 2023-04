¡A casa llena! Así se vivió la primera edición del Festival ‘Rock The Nation’.

Eran las 4 p. m. cuando los primeros asistentes al Centro de Eventos Pedregal corrían entusiasmados para ver a sus ídolos musicales en el Festival Rock The Nation, organizado por Blackline Productions.

No sé qué pensarás despierta, Furia, Hombre a zul, Estaré muy bien y Cuántas noches, también fueron parte del concierto que duró poco más de media hora.

La euforia se sentía en el lugar y con un “¿Están listos para Apocalyptica?”, el público se vio inmerso en el espectáculo, que hacía una mezcla entre la música instrumental de tres cellistas y su baterista, a incluir en algunas de las piezas al cubano Franky Pérez, para que le pusiera el sazón con su voz al show. I Don’t Care, Nothing Else Matters y Seek and Detroy de Metallica, fueron parte de su repertorio.